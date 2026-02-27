La 27ª giornata di Serie A si apre al Tardini di Parma con la sfida tra i padroni di casa e il Cagliari.
Fantacalcio, le formazioni ufficiali Parma-Cagliari: la scelta su Suzuki ed Esposito
Andiamo a scoprire le scelte ufficiali dei due allenatori, Carlos Cuesta e Fabio Pisacane, per la sfida in programma alle ore 20:45
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordonez; Strefezza, Pellegrino.
A disposizione: Suzuki, Rinaldi, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Sorensen, Elphege, Cremaschi, Carboni, Circati, Nicolussi Caviglia, Mena Martinez. All. Cuesta.
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Liteta; Esposito, Kilicsoy.
A disposizione: Sherri, Ciocci, Idrissi, Raterink, Albarracin, Zappa, Pavoletti, Mendy, Trepy, Sulev, Malfitano, Folorunsho. All. Pisacane.
