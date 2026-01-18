La domenica di Serie A si apre con Parma-Genoa. Alle 12:30 si scende in campo al Tardini in un match che mette in palio tre punti importanti in chiave salvezza per due squadre che stanno comunque ottenendo buoni risultati in questo periodo. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro anche in ottica fantacalcio:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Parma-Genoa: Cuesta ripropone i titolari
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Parma-Genoa: Cuesta ripropone i titolari
Le scelte dei due allenatori per la gara che alle 12:30 al Tardini apre la domenica di Serie A
PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Estevez; Oristanio, Pellegrino, Ondrejka. All. Cuesta
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi
© RIPRODUZIONE RISERVATA