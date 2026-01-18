FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Parma-Genoa: Cuesta ripropone i titolari

Le scelte dei due allenatori per la gara che alle 12:30 al Tardini apre la domenica di Serie A
Daniele Vitiello
La domenica di Serie A si apre con Parma-Genoa. Alle 12:30 si scende in campo al Tardini in un match che mette in palio tre punti importanti in chiave salvezza per due squadre che stanno comunque ottenendo buoni risultati in questo periodo. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro anche in ottica fantacalcio:

PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Estevez; Oristanio, Pellegrino, Ondrejka. All. Cuesta

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

