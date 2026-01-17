Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Cagliari-Juventus

La Juventus di Luciano Spalletti, in periodo estremamente positivo, affronta la trasferta di Cagliari per tenersi aggrappata al treno scudetto. Ecco le formazioni ufficiali della partita dell'Unipol Domus:
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Luperto; Palestra; Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert; Kilicsoy, Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane.
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti
