Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Cagliari-Juventus

La Juventus di Luciano Spalletti, in periodo estremamente positivo, affronta la trasferta di Cagliari per tenersi aggrappata al treno scudetto
La Juventus di Luciano Spalletti, in periodo estremamente positivo, affronta la trasferta di Cagliari per tenersi aggrappata al treno scudetto. Ecco le formazioni ufficiali della partita dell'Unipol Domus:

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro, Mina, Luperto; Palestra; Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert; Kilicsoy, Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti

