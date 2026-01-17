FC Inter 1908
SERIE A – Il Napoli torna alla vittoria e risponde all’Inter: Sassuolo battuto 1-0

La squadra di Conte al Maradona ha battuto per 1-0 il Sassuolo grazie al al gol di Lobotka
Gianni Pampinella
Dopo tre pareggi consecutivi, il Napoli torna alla vittoria. La squadra di Conte al Maradona ha battuto per 1-0 il Sassuolo grazie al al gol di Lobotka al 7' del primo tempo.

Azzurri non ancora brillanti dal punto di vista della forma fisica e che hanno rischiato sia nel primo che nel secondo tempo contro un Sassuolo arrembante ma impreciso davanti a Milinkovic-Savic. Il Napoli risponde alla vittoria dell'Inter a Udine e rimane distante sei punti dalla squadra di Cristian Chivu agganciando il Milan al secondo posto. Antonio Conte perde l'ennesimo giocatore, Rrahmani, per un infortunio muscolare.

