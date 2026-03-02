E' Pisa-Bologna il primo dei due match di Serie A in programma quest'oggi. In terra toscana in palio ci sono punti importanti per il disperato tentativo di salvezza della squadra di Hiljemark, mentre quella di Italiano vuole conferme dopo il passaggio del turno in Europa League. Sfida dunque non banale. Il calcio d'inizio è previsto alle 18:30, con il giovane Akinsanmiro che pronto ad accomodarsi ancora in panchina. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro in ottica Fantacalcio:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Pisa-Bologna: Akinsanmiro in panchina
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Pisa-Bologna: Akinsanmiro in panchina
Le scelte dei due allenatori per la gara di Serie A in programma questo pomeriggio all'Arena Garibaldi
PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Hojholt, Aebischer, Marin, Angori; Moreo, Durosinmi. A disposizione: Semper, Luppichini, Bozhinov, Canestrelli, Meister, Tramoni, Cuadrado, Akinsanmiro, Tourè, iling-Junior, Stengs, Loyola, Piccinini, Albiol, Stojilkovic.
Allenatore: Oscar Hiljemark.
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Lucumí, Vitik, Joao Mario; Sohm, Freuler, Moro; Bernardeschi, Castro, Cambiaghi. A disposizione: Ravaglia, Pessina, Pobega, Helland, Orsolini, Rowe, Casale, Ferguson, Odgaard, Dallinga, De Silvestri, Dominguez.
Allenatore: Vincenzo Italiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA