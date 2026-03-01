Botta e risposta tra giallorossi e bianconeri, prima dello scatto degli uomini di Gasperini e la rimonta nel finale della Vecchia Signora: decisiva la rete al 93’ di Federico Gatti.

Tra il 54’ e il 65’ i giallorossi mettono la freccia con Ndicka sugli sviluppi di un corner e con Malen, che scatta sul filo del fuorigioco e batte Perin, ma la Juventus non molla e trova il gol prima con Boga al 78’ e poi con Gatti, che in pieno recupero fissa il risultato sul definitivo 3-3.