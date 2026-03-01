Termina in parità la sfida tra la Roma e la Juventus, match valido per la 27ª giornata di Serie A.
serie a
Gatti salva la Juve al 93′, 3-3 a Roma: Gasp scappa con Malen, pari nel recupero
Botta e risposta tra giallorossi e bianconeri, prima dello scatto degli uomini di Gasperini e la rimonta nel finale della Vecchia Signora: decisiva la rete al 93’ di Federico Gatti.
La Roma manca la vittoria con cui avrebbe ipotecato il discorso Champions, volando a +7 proprio sui bianconeri.
A sbloccare il risultato è Wesley con un tiro a giro che beffa Perin. La risposta arriva in avvio di ripresa con il tiro all’incrocio di Conceicao, che non lascia scampo a Svilar.
Tra il 54’ e il 65’ i giallorossi mettono la freccia con Ndicka sugli sviluppi di un corner e con Malen, che scatta sul filo del fuorigioco e batte Perin, ma la Juventus non molla e trova il gol prima con Boga al 78’ e poi con Gatti, che in pieno recupero fissa il risultato sul definitivo 3-3.
La Roma resta al quarto posto a quota 51, mentre la Juventus al a quota 47, scavalcata dal Como.
© RIPRODUZIONE RISERVATA