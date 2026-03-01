Il pensiero dell'allenatore dell'Udinese a proposito della capolista di Serie A e il confronto con gli altri contesti continentali

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ai microfoni dei cronisti in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Fiorentina, si è soffermato anche su un confronto tra il calcio italiano e gli altri campionati. Qui le sue considerazioni:

"Nel calcio europeo non posso sbilanciarmi sulle differenze tra Serie A e altre squadre. L'Atalanta ha battuto il Borussia Dortmund, se andiamo a vedere l'Inter ha avuto diverse occasioni non concretizzate contro il Bodo Glimt. Ha creato tanto, non ha concretizzato ed è uscita. Nell'ultima gara l'Inter vince anche con un colpo di classe di Dimarco, sono tanti i fattori da considerare.

L'Inter ha fatto la finale di Champions, l'Atalanta ha vinto l'Europa League e la Roma anche ha fatto grandi percorsi europei. E' difficile fare paragoni, ogni campionato è diverso, sappiamo, parlando tra di noi allenatori, che ci sono giocatori che arrivano dall'estero e faticano a integrarsi in Serie A, ci sono per esempio tanti attaccanti che non riescono a ripetersi in Serie A.

E' un campionato difficile, dove ogni squadra presenta difficoltà, c'è da considerare le differenze di budget, per esempio con la Premier, il Bayern Monaco poi anche ha grandi budget rispetto a tante squadre della Serie A. L'Inter è prima in classifica ed è la squadra con il valore di mercato più alto in Serie A. Non ci si può limitare a un singolo fattore, ad alti livelli bisogna considerare tante cose e anche in ambito europeo serve un po' di fortuna".