Tante polemiche attorno al mondo arbitrale in Italia, in Serie A in particolare. Ma quanto guadagnano attualmente i direttori di gara in Serie A? A evidenziarlo è calcioefinanza.it: "Nel dettaglio, in Italia dirigere una gara del massimo campionato vale 4.000 euro lordi . Ma ormai l’aspetto non coinvolge solamente chi dirige la gara: il Quarto ufficiale guadagna 500 euro a gara, il VAR 1.700 euro, l’Avar 800 euro e gli assistenti 1.400 euro. C’è una differenza sostanziale con la Serie B: 2.000 euro per il direttore di gara, 800 euro per chi è al VAR, 400 euro per chi è AVAR, 200 euro per il quarto uomo, 600 euro per chi fa l’assistente. Di seguito, tutti gettoni previsti per una partita di Serie A:

A queste cifre va chiaramente aggiunto il compenso fisso. Dalla Can D in sù, gli arbitri hanno una diaria più il rimborso spese; sotto è tutto forfettario e a fasce. Chi arriva nella Can A e B, firma un contratto che prevede un fisso, un gettone a gara e il rimborso spese. Come viene calcolato il fisso? Ci sono varie fasce, divise come di seguito: