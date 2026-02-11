FC Inter 1908
Serie A, ma quanto guadagnano gli arbitri? Tutte le cifre. E il più pagato è…

Tante polemiche attorno al mondo arbitrale in Italia, in Serie A in particolare: ecco quanto guadagnano attualmente i direttori di gara
Alessandro Cosattini Redattore 

Tante polemiche attorno al mondo arbitrale in Italia, in Serie A in particolare. Ma quanto guadagnano attualmente i direttori di gara in Serie A? A evidenziarlo è calcioefinanza.it: "Nel dettaglio, in Italia dirigere una gara del massimo campionato vale 4.000 euro lordi. Ma ormai l’aspetto non coinvolge solamente chi dirige la gara: il Quarto ufficiale guadagna 500 euro a gara, il VAR 1.700 euro, l’Avar 800 euro e gli assistenti 1.400 euro. C’è una differenza sostanziale con la Serie B: 2.000 euro per il direttore di gara, 800 euro per chi è al VAR, 400 euro per chi è AVAR, 200 euro per il quarto uomo, 600 euro per chi fa l’assistente. Di seguito, tutti gettoni previsti per una partita di Serie A:

- Arbitro – 4.000 euro

- VAR – 1.700 euro

- Assistenti di linea – 1.400 euro

- AVAR – 800 euro

- Quarto uomo – 500 euro

A queste cifre va chiaramente aggiunto il compenso fisso. Dalla Can D in sù, gli arbitri hanno una diaria più il rimborso spese; sotto è tutto forfettario e a fasce. Chi arriva nella Can A e B, firma un contratto che prevede un fisso, un gettone a gara e il rimborso spese. Come viene calcolato il fisso? Ci sono varie fasce, divise come di seguito:

- internazionali ed ex internazionali – 90.000 euro

- arbitri con più di 50 partite dirette – 60.000 euro

- arbitri con meno di 50 partite dirette – 30.000 euro

Infine, per quanto riguarda gli assistenti, le cifre relative al compenso fisso variano da un minimo di 8.000 euro a un massimo di 30.000 euro e così i VAR o AVAR", si legge.

Ecco la classifica dei più pagati attualmente in Serie A:

