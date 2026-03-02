Il 27° turno di Serie A si chiude al BluEnergy Stadium di Udine con la sfida fra Udinese e Fiorentina.
Fantacalcio, formazioni ufficiali Udinese-Fiorentina: out Atta, Gudmundsson e Davis…
Runjaic deve rinunciare all’ultimo ad Atta a causa di un affaticamento muscolare: in avanti torna Davis, che giocherà accanto a Zaniolo.
In casa Fiorentina esordio per Rugani in difesa, mentre in avanti ci saranno Gudmundsson e Kean.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pogracic, Rugani, Ranieri; Harrison, Mandragora, Fagioli, Brescianini, Parisi; Gudmundsson, Kean. All. Vanoli
