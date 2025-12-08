FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Udinese-Genoa: out Frendrup, gioca Solet

Dopo Pisa-Parma, la giornata di Serie A e fantacalcio continua con Udinese-Genoa: ecco le formazioni ufficiali del match
Dopo Pisa-Parma, la giornata di Serie A e fantacalcio continua con un altro posticipo del lunedì, quello tra Udinese e Genoa. Sono appena uscite le formazioni ufficiali del match. Nell'Udinese alla fine Kristensen parte ancora in panchina, Zanoli c'è. Nel Genoa ancora Vitinha e Colombo davanti, sono in panchina Stanciu, Carboni e Gronbaek. La sorpresa sono le assenze di Ostigard (noie muscolari) e Frendrup, che sono in tribuna perché hanno avuto problemi all'ultimo.

UDINESE - Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Zaniolo, Davis.

GENOA - Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Masini, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.

