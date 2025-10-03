fcinter1908 serie a Inter-Cremonese, i convocati di Nicola: out Audero, un’altra assenza a sorpresa

Inter-Cremonese, i convocati di Nicola: out Audero, un’altra assenza a sorpresa

L'elenco dei calciatori a disposizione dell'allenatore della Cremonese in vista della sfida contro i nerazzurri di Chivu
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

La Cremonese ha diramato la lista dei convocati dell'allenatore Davide Nicola in vista della sfida contro l'Inter di Chivu, in programma domani alle 18 a San Siro.

Il tecnico dei grigioverdi non potrà contare su Audero e dovrà rinunciare anche a Terracciano a causa di un risentimento muscolare.

Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Silvestri, Malovec, Nava

Difensori: Pezzella, Barbieri, Baschirotto, Bianchetti, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Folino

Centrocampisti: Zerbin, Sarmiento, Vandeputte, Payero, Grassi, Bondo, Lordkipanidze

Attaccanti: Vardy, Johnsen, Vazquez, Bonazzoli, Sanabria

