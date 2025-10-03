La Cremonese ha diramato la lista dei convocati dell'allenatore Davide Nicola in vista della sfida contro l'Inter di Chivu, in programma domani alle 18 a San Siro.
Inter-Cremonese, i convocati di Nicola: out Audero, un’altra assenza a sorpresa
L'elenco dei calciatori a disposizione dell'allenatore della Cremonese in vista della sfida contro i nerazzurri di Chivu
Il tecnico dei grigioverdi non potrà contare su Audero e dovrà rinunciare anche a Terracciano a causa di un risentimento muscolare.
Di seguito l'elenco completo:
Portieri: Silvestri, Malovec, Nava
Difensori: Pezzella, Barbieri, Baschirotto, Bianchetti, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Folino
Centrocampisti: Zerbin, Sarmiento, Vandeputte, Payero, Grassi, Bondo, Lordkipanidze
Attaccanti: Vardy, Johnsen, Vazquez, Bonazzoli, Sanabria
