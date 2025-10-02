FC Inter 1908
Cremonese, Vardy torna contro l’Inter? E Nicola pensa ad una mossa a sorpresa

Cremonese, Vardy torna contro l’Inter? E Nicola pensa ad una mossa a sorpresa - immagine 1
L'unico assente sicuro è Collocolo, reduce dall'intervento per una problematica muscolare che lo terrà ai box ancora a lungo
Matteo Pifferi Redattore 

La Cremonese si prepara alla delicata trasferta di sabato a San Siro contro l'Inter con un dubbio che riguarda la porta. Emil Audero, fermatosi durante il riscaldamento della gara con il Como per un problema muscolare, continua a lavorare a parte: il portiere ha intensificato il programma di recupero, ma al momento sembra favorito Silvestri per difendere i pali.

Cremonese, Vardy torna contro l’Inter? E Nicola pensa ad una mossa a sorpresa- immagine 2
Getty Images

In attacco arrivano segnali positivi da Jamie Vardy, la cui condizione è in costante crescita: l'attaccante potrebbe ritagliarsi qualche minuto nella sfida contro i nerazzurri. A centrocampo mister Nicola può contare su Payero e Sarmiento, pronti a dare equilibrio e sostanza in una partita che si preannuncia durissima.

Cremonese, Vardy torna contro l’Inter? E Nicola pensa ad una mossa a sorpresa- immagine 3
Getty

L'unico assente sicuro è Collocolo, reduce dall'intervento per una problematica muscolare che lo terrà ai box ancora a lungo. La squadra prosegue la preparazione con grande concentrazione, consapevole della difficoltà della sfida ma intenzionata a giocarsi al meglio le proprie carte.

(ANSA)

