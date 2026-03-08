FC Inter 1908
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Bologna-Hellas Verona

In attesa del derby europeo contro la Roma, il Bologna di Vincenzo Italiano prova la rimonta in campionato al Dall'Ara contro l'Hellas Verona
Marco Macca
In attesa del derby europeo contro la Roma, il Bologna di Vincenzo Italiano prova la rimonta in campionato al Dall'Ara contro l'Hellas Verona, ormai sempre più vicino alla retrocessione. Ecco le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, João Mario; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban. Allenatore: Paolo Sammarco

