Il Lecce di Eusebio Di Francesco batte 2-1 la Cremonese di Davide Nicola nello scontro diretto salvezza del Via Del Mare e ottiene tre punti fondamentali per la lotta per non retrocedere.
Lecce, vittoria fondamentale per la salvezza: Cremonese battuta 2-1 al Via del Mare
I giallorossi vanno in vantaggio dopo poco più di 20' con Pierotti e raddoppiano al 38' su calcio di rigore trasformato da Stulic. Nella ripresa, la reazione della Cremonese: in apertura di ripresa, arriva la rete di Bonazzoli che riapre tutto. All'86' va in gol Payero ma, dopo un lungo controllo VAR, la rete viene annullata, vanificando così la rimonta dei grigiorossi.
Una vittoria che proietta il Lecce a quota 27 punti, momentaneamente a pari punti con il Genoa, mentre la Cremonese resta ferma a 24, a ora terzultima in classifica.
