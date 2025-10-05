Il programma della sesta giornata di Serie A si chiude con la sfida tra Juventus e Milan. Tudor schiera il consueto 3-4-2-1 e sceglie come attaccante David, supportato da Conceicao e Yildiz. Allegri dà fiducia a Bartesaghi sulla sinistra e a Gimenez in avanti. Calcio di inizio alle 20:45.
Il programma della sesta giornata di Serie A si chiude con la sfida tra i bianconeri di Tudor e i rossoneri di Allegri
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez.
