Il programma della sesta giornata di Serie A si chiude con la sfida tra Juventus e Milan. Tudor schiera il consueto 3-4-2-1 e sceglie come attaccante David, supportato da Conceicao e Yildiz. Allegri dà fiducia a Bartesaghi sulla sinistra e a Gimenez in avanti. Calcio di inizio alle 20:45.