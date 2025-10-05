Quinta vittoria in 6 partite per la Roma di Gasperini che espugna il Franchi in rimonta: il gol di Kean al 14' illude la Fiorentina che incassa il quarto KO stagionale.
serie a
La Roma vince a Firenze in rimonta ed è prima: crisi Pioli. Poker Bologna col Pisa
Soule, infatti, pareggia subito i conti al 22' con un bel sinistro da fuori ed è lo stesso ex Juve a far partire il calcio d'angolo che trova il colpo di testa di Cristante al 30'.
Roma che sale al primo posto a 15 punti in solitaria in attesa di Napoli-Genoa e Juventus-Milan. I giallorossi nel prossimo turno ospiteranno l'Inter all'Olimpico. Disastro, invece, per la Fiorentina che resta al terzultimo posto a 3 punti dopo 6 partite.
Nell'altro match delle 15, vittoria agevole del Bologna che regola 4-0 il Pisa: a segno Cambiaghi, Moro e Orsolini nel primo tempo con i toscani in 10 dal 36' per il rosso diretto a Toure.
Nella ripresa segna anche l'ex Inter Odgaard per il definitivo 4-0. Il Bologna aggancia l'Atalanta al settimo posto con 10 punti, Pisa invece ultimo a quota 2.
