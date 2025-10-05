Finisce 1-1 il match del Bluenergy Stadium tra Udinese e Cagliari, un punto a testa per le due squadre al termine di un match dai due volti.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Kabasele risponde a Borrelli: 1-1 tra Udinese e Cagliari
serie a
Kabasele risponde a Borrelli: 1-1 tra Udinese e Cagliari
Termina in pareggio il match delle 12.30 della sesta giornata di Serie A: meglio l'Udinese ma il Cagliari strappa un punto
Il Cagliari la sblocca al 25' con Borrelli, l'Udinese non molla e attacca a spron battuto sia sul finire del primo tempo - traversa di Atta - sia nella ripresa, trovando il gol del pari con Kabasele sugli sviluppi di un calcio piazzato al 58'.
Ad un quarto d'ora dalla fine Zaniolo spreca una ghiotta chance per completare la rimonta e lo stesso vale per Bayo che al 92' non trova lo specchio della porta da buona posizione. Finisce 1-1, Udinese e Cagliari restano appaiate a 8 punti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA