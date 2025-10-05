Kabasele risponde a Borrelli: 1-1 tra Udinese e Cagliari

Finisce 1-1 il match del Bluenergy Stadium tra Udinese e Cagliari, un punto a testa per le due squadre al termine di un match dai due volti.

Il Cagliari la sblocca al 25' con Borrelli, l'Udinese non molla e attacca a spron battuto sia sul finire del primo tempo - traversa di Atta - sia nella ripresa, trovando il gol del pari con Kabasele sugli sviluppi di un calcio piazzato al 58'.