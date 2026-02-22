Tocca al Napoli di Antonio Conte rispondere questo pomeriggio all'Inter. Gli azzurri si giocano le residue speranze scudetto nel match di Bergamo contro l'Atalanta, quantomeno per rimanere in scia dei nerazzurri. Meno di un'ora al calcio d'inizio dell'incontro in programma alle 15. Qui le formazioni ufficiali con le scelte dei due allenatori anche in ottica Fantacalcio:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Atalanta-Napoli: c’è Alisson dal 1′
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Atalanta-Napoli: c’è Alisson dal 1′
Le scelte di Raffaele Palladino e Antonio Conte per la gara in programma questo pomeriggio a Bergamo
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, De Roon, Zappacosta; Sulemana, Zalewski; Krstovic.
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Gutierrez: Vergara, Alisson Santos; Hojlund.
© RIPRODUZIONE RISERVATA