Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Genoa-Torino

Complice la sconfitta del Lecce contro l'Inter nell'anticipo di ieri, il Genoa di Daniele De Rossi ha la possibilità di staccare la zona retrocessione
Complice la sconfitta del Lecce contro l'Inter nell'anticipo di ieri, il Genoa di Daniele De Rossi ha la possibilità di staccare la zona retrocessione.

Alle 12.30 va in scena il match del Ferraris contro il Torino. Ecco le formazioni ufficiali:

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Ekuban; Baldanzi, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi. A disposizione: Leali, Sommariva, Sabelli, Zatterstrom, Doucoure, Amorim, Junior Messias, Martin, Masini, Onana, Cornet, Vitinha, Ekhator.

TORINO (3-5-2): Paleari; Maripàn, Coco, Ebosse; Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Lazaro, Obrador; Simeone, Kulenovic. Allenatore: Marco Baroni. A disposizione: Israel, Siviero, Marianucci, Pedersen, Biraghi, Nkounkou, Prati, Casadei, Ilic, Tameze, Anjorin, Kulenovic, Njie, Zapata.

