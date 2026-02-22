Complice la sconfitta del Lecce contro l'Inter nell'anticipo di ieri, il Genoa di Daniele De Rossi ha la possibilità di staccare la zona retrocessione.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Genoa-Torino
serie a
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Genoa-Torino
Complice la sconfitta del Lecce contro l'Inter nell'anticipo di ieri, il Genoa di Daniele De Rossi ha la possibilità di staccare la zona retrocessione
Alle 12.30 va in scena il match del Ferraris contro il Torino. Ecco le formazioni ufficiali:
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Ekuban; Baldanzi, Colombo. Allenatore: Daniele De Rossi. A disposizione: Leali, Sommariva, Sabelli, Zatterstrom, Doucoure, Amorim, Junior Messias, Martin, Masini, Onana, Cornet, Vitinha, Ekhator.
TORINO (3-5-2): Paleari; Maripàn, Coco, Ebosse; Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Lazaro, Obrador; Simeone, Kulenovic. Allenatore: Marco Baroni. A disposizione: Israel, Siviero, Marianucci, Pedersen, Biraghi, Nkounkou, Prati, Casadei, Ilic, Tameze, Anjorin, Kulenovic, Njie, Zapata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA