FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Atalanta-Parma: Raspadori titolare

serie a

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Atalanta-Parma: Raspadori titolare

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Atalanta-Parma: Raspadori titolare - immagine 1
Le scelte di Palladino e Cuesta per la gara in programma alle 15 nel pomeriggio di Serie A
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

L'Atalanta ospita il Parma in uno dei due match di campionato in programma questo pomeriggio. La squadra di Palladino cerca la vittoria dopo il pareggio dell'ultimo turno in casa del Pisa, mentre i ducali vogliono punti per provare a scalare qualche posizione approfittando degli altri incroci nella giornata di Serie A.

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Atalanta-Parma: Raspadori titolare- immagine 2
Getty

Qui le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori in ottica fantacalcio:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski: De Ketelaere, Raspadori; Scamacca.

Allenatore: Raffaele Palladino.

PARMA (3-5-1-1): Corvi; Valenti, Troilo, Circati; Britshgi, Keita, Esteves, Sorensen, Delprato; Bernabé; Benedyczak.

Allenatore: Carlos Cuesta.

Leggi anche
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Cremonese: la scelta su Berardi
La Lazio stecca ancora, 0-0 a Lecce: traversa Ramadani e poco altro al Via del Mare

© RIPRODUZIONE RISERVATA