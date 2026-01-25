L'Atalanta ospita il Parma in uno dei due match di campionato in programma questo pomeriggio. La squadra di Palladino cerca la vittoria dopo il pareggio dell'ultimo turno in casa del Pisa, mentre i ducali vogliono punti per provare a scalare qualche posizione approfittando degli altri incroci nella giornata di Serie A.
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Atalanta-Parma: Raspadori titolare
Le scelte di Palladino e Cuesta per la gara in programma alle 15 nel pomeriggio di Serie A
Qui le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori in ottica fantacalcio:
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski: De Ketelaere, Raspadori; Scamacca.
Allenatore: Raffaele Palladino.
PARMA (3-5-1-1): Corvi; Valenti, Troilo, Circati; Britshgi, Keita, Esteves, Sorensen, Delprato; Bernabé; Benedyczak.
Allenatore: Carlos Cuesta.
