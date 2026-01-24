FC Inter 1908
La Lazio stecca ancora, 0-0 a Lecce: traversa Ramadani e poco altro al Via del Mare

Termina in parità la sfida della 22esima giornata di Serie A tra i salentini e biancocelesti al Via del Mare
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Termina in parità a reti involate la sfida tra Lecce e Lazio, anticipo del sabato sera della 22esima giornata di Serie A.

Nel primo tempo è la squadra salentina a rendersi pericolosa con la conclusione di Coulibaly, respinto da Provedel, e la traversa colpita da Ramadani.

Nella ripresa ci prova Dia, fermato da Falcone, e Taylor, che non trova lo specchio.

Dopo quattro sconfitte, il Lecce torna a muovere la classifica ed esce dalla zona retrocessione, mentre la Lazio non trova la reazione cercata dopo la batosta casalinga contro il Como.

