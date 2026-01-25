FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Cremonese: la scelta su Berardi

Alle 12.30 scendono in campo, al Mapei Stadium, Sassuolo e Cremonese per il match valido per la 22° giornata di Serie A
Matteo Pifferi 

Le due squadre sono appaiate a 23 punti in classifica e reduci da due punti nelle ultime cinque. Vincere vorrebbe dire allungare nettamente sulla zona retrocessione, una sconfitta manterrebbe il vantaggio sul terzultimo posto a 6 punti.

Ecco le formazioni ufficiali di Sassuolo-Cremonese, le scelte di Grosso e Nicola. Berardi va in panchina.

SASSUOLO (4‑3‑3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Koné; Fadera, Moro, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.

CREMONESE (3‑5‑2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Davide Nicola.

 

