La domenica di Serie A si apre con Cagliari-Pisa. Sfida salvezza tra due squadre che presentano anche alcuni nomi entrati in orbita nerazzurra nelle ultime settimane. Da Caprile e Palestra, fino a Touré tra le file dei toscani. Gara quindi da seguire con interesse per raccogliere eventuali spunti. Qui in ottica fantacalcio le formazioni ufficiali dell'incontro:
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cagliari-Pisa: c'è Palestra dal 1′
Le scelte di Pisacane e Gilardino per la gara in programma alle 12:30 all'Unipol Domus
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Juan Rodríguez, Obert; Folorunsho, Adopo, Deiola; Esposito, Gaetano; Kılıçsoy
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Tramoni, Meister. Allenatore: Alberto Gilardino.
