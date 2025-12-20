«Minimo comune denominatore nelle sconfitte con Inter, Napoli e Juventus? Certo, siamo uno scalino sotto queste squadre. In alcune componenti non siamo al livello di queste squadre, questo è evidente. Abbiamo battuto Como, Bologna, il derby, la Lazio, le squadre che sono più vicine a queste squadre. Mi sembra una cosa abbastanza evidente, non è che scopro l'acqua calda.

Però è anche vero che siamo appena partiti, che la Roma ha tutte le possibilità di costruirsi una rosa più competitiva per giocare su livelli più alti, perché alcune espressioni sono veramente di alto livello. Non per me, ma sarebbe un peccato per la piazza che abbiamo dietro, per alcuni giocatori che stanno facendo un campionato straordinario. Alcune prestazioni questa sera l'hanno dimostrato».