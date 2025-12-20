"Sono contento perché vincere queste partite sono mezze imprese. Loro stanno bene in campo, loro hanno il ritmo di quello che ti sbriciola, ti stritola se non sei bravo qualche volta a tenere palla, se non sei bravo qualche volta a ripartire. Nel primo tempo lo abbiamo fatto poco, loro ci hanno costretto a dover butta via molta corsa sulla fase difensiva.

Fanno bene questo accerchiamento da destra a sinistra e quando tu devi riposizionare la squadra nella fase difensiva, una volta nel mezzo spazio di destra, una volta nel mezzo spazio di sinistra, una volta sul calcio d'angolo, sullo spigolo di destra, di sinistra, butti via roba che poi ti manca per avere delle ripartenze come abbiamo fatto nel secondo tempo. E loro sono stati bravi a crearci queste difficoltà. noi timidi da un punto di vista di ricreare delle situazioni importanti. Vincere queste partite con delle squadre che ti insegnano anche delle cose è un doppio salto, perché puoi andare poi a parlare, a far conoscere, toccando con mano... perché poi la squadra ha fatto fatica, ha fatto una grande fase difensiva".