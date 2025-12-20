FC Inter 1908
Juventus, Spalletti: "Roma? Vittorie come queste sono mezze imprese. Loro bravi a…"

Le parole dell'allenatore bianconero dopo i tre punti conquistati questa sera allo Stadium contro i giallorossi di Gasperini
Daniele Vitiello
Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ai microfoni di DAZN ha analizzato la vittoria di questa sera contro la Roma. Qui le sue considerazioni:

TURIN, ITALY - DECEMBER 20: Francisco Conceicao of Juventus celebrates after scoring his team's first goal during the Serie A match between Juventus FC and AS Roma at Juventus Stadium on December 20, 2025 in Turin, Italy. (Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

"Sono contento perché vincere queste partite sono mezze imprese. Loro stanno bene in campo, loro hanno il ritmo di quello che ti sbriciola, ti stritola se non sei bravo qualche volta a tenere palla, se non sei bravo qualche volta a ripartire. Nel primo tempo lo abbiamo fatto poco, loro ci hanno costretto a dover butta via molta corsa sulla fase difensiva.

Fanno bene questo accerchiamento da  destra a sinistra e quando tu devi riposizionare la squadra nella fase difensiva, una volta nel mezzo spazio di destra, una volta nel mezzo spazio di sinistra, una volta sul calcio d'angolo, sullo spigolo di destra, di sinistra, butti via roba che poi ti manca per avere delle ripartenze come abbiamo fatto nel secondo tempo. E loro sono stati bravi  a crearci queste difficoltà. noi timidi da un punto di vista di ricreare delle situazioni importanti. Vincere queste partite con delle squadre che ti insegnano anche delle cose è un doppio salto, perché puoi andare poi a parlare, a far conoscere, toccando con mano... perché poi la squadra ha fatto fatica, ha fatto una grande fase difensiva".

