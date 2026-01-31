Sarà una sfida salvezza a chiudere il sabato di Serie A. Il Verona di Zanetti fa visita al Cagliari, nel tentativo di acciuffare tre punti che sarebbero più che preziosi. I padroni di casa con una vittoria migliorerebbero una classifica tutto sommato già positiva. Non mancheranno le insidie per entrambe le squadre. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro in ottica fantacalcio:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cagliari-Verona: Sarr con Orban dal 1′
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cagliari-Verona: Sarr con Orban dal 1′
Le scelte dei due allenatori per la gara che alle 20:45 chiuderà il sabato di Serie A
Cagliari-Verona, le formazioni ufficiali—
Cagliari (4-3-3): Caprile; Zè Pedro, Mina, Luperto, Obert; Mazzitelli, Gaetano, Adopo, Palestra, Kilicsoy, Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane
Verona (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Valentini; Lirola, Frese, Gagliardini, Bernede, Harroui; Sarr, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA