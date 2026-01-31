FC Inter 1908
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina

Dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions League, il Napoli di Antonio Conte riparte in campionato ospitando la Fiorentina
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions League, il Napoli di Antonio Conte, campione d'Italia in carica ma distante 9 punti dall'Inter capolista, riparte in campionato ospitando una Fiorentina alla disperata ricerca di punti. Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli

