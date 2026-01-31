Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Napoli-Fiorentina

Dopo la clamorosa eliminazione dalla Champions League, il Napoli di Antonio Conte, campione d'Italia in carica ma distante 9 punti dall'Inter capolista, riparte in campionato ospitando una Fiorentina alla disperata ricerca di punti. Ecco le formazioni ufficiali:
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli
