Dopo la sconfitta contro il Chelsea che ha sancito la clamorosa eliminazione dalla Champions League, il Napoli di Antonio Conte rialza la testa
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Dopo la sconfitta contro il Chelsea che ha sancito la clamorosa eliminazione dalla Champions League, il Napoli di Antonio Conte rialza la testa e torna alla vittoria in campionato.

Il Napoli si rialza: 2-1 alla Fiorentina e -6 dall’Inter. Brutto ko per Di Lorenzo- immagine 2
Getty Images

Gli azzurri si portano in vantaggio grazie a una rete di Vergara, sempre più protagonista, ma devono fare a meno di Di Lorenzo, costretto a uscire in barella per un brutto infortunio al ginocchio: si teme un lungo stop. Nella ripresa arriva il raddoppio di Gutierrez. Ma la partita non è finita e Solomon riporta in scia la Fiorentina, che da lì inizia a spingere in fase offensiva, pur non riuscendo a scardinare il muro del Napoli.

Il Napoli si rialza: 2-1 alla Fiorentina e -6 dall’Inter. Brutto ko per Di Lorenzo- immagine 3
Getty Images

Un successo fondamentale per la squadra di Conte che, in attesa della riposta di Inter e Milan, si porta a -6 dalla vetta, occupata dai nerazzurri.

