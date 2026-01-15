FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Verona-Bologna: Orban-Sarr dal 1′

serie a

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Verona-Bologna: Orban-Sarr dal 1′

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Verona-Bologna: Orban-Sarr dal 1′ - immagine 1
Le scelte dei due allenatori per il terzo dei quattro recuperi di Serie A
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Tocca a Verona e Bologna alle 18:30 togliere i rispettivi asterischi in classifica dopo le due gare di ieri e prima di Como-Milan di stasera. Va in scena quindi il terzo dei quattro recuperi di Serie A al Bentegodi. In palio punti che aiuterebbero i padroni di casa a migliorare la loro classifica e agli emiliani a uscire da un momento di difficoltà. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro in ottica Fantacalcio:

VERONA (3-5-2): Montipò; Nellson, Valentini, Nunez; Bradaric, Niasse, Bernede, Al Musrati, Serdar; Orban, Sarr. Allenatore: Zanetti

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Vitik, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. Allenatore: Italiano.

Leggi anche
Sky – Inter, quante novità con il Lecce! Sorpasso Akanji e non solo, la formazione scelta...
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Napoli-Parma

© RIPRODUZIONE RISERVATA