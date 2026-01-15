Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Verona-Bologna: Orban-Sarr dal 1′

Tocca a Verona e Bologna alle 18:30 togliere i rispettivi asterischi in classifica dopo le due gare di ieri e prima di Como-Milan di stasera. Va in scena quindi il terzo dei quattro recuperi di Serie A al Bentegodi. In palio punti che aiuterebbero i padroni di casa a migliorare la loro classifica e agli emiliani a uscire da un momento di difficoltà. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro in ottica Fantacalcio: