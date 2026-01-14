Le ultimissime sulle scelte di formazione di Cristian Chivu per Inter-Lecce di questa sera, recupero della 16a giornata di Serie A. Tanti cambi per l'allenatore nerazzurro, novità praticamente in ogni reparto.
Le ultimissime sulle scelte di formazione di Cristian Chivu per Inter-Lecce di questa sera: ecco l'undici per il recupero di Serie A
Sorpasso di Akanji su Bisseck per Sky: lui dunque accanto ad Acerbi e Bastoni nei tre di difesa. Carlos Augusto per Dimarco a sinistra, Diouf per Luis Henrique a destra. Verso un'altra panchina Sucic: pronti Barella, Zielinski e Mkhitaryan a centrocampo. In attacco fuori Lautaro: spazio alla coppia Bonny-Thuram.
