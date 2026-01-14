FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Sky – Inter, quante novità con il Lecce! Sorpasso Akanji e non solo, la formazione scelta da Chivu

serie a

Sky – Inter, quante novità con il Lecce! Sorpasso Akanji e non solo, la formazione scelta da Chivu

Sky – Inter, quante novità con il Lecce! Sorpasso Akanji e non solo, la formazione scelta da Chivu - immagine 1
Le ultimissime sulle scelte di formazione di Cristian Chivu per Inter-Lecce di questa sera: ecco l'undici per il recupero di Serie A
Alessandro Cosattini Redattore 

Sky – Inter, quante novità con il Lecce! Sorpasso Akanji e non solo, la formazione scelta da Chivu- immagine 2

Le ultimissime sulle scelte di formazione di Cristian Chivu per Inter-Lecce di questa sera, recupero della 16a giornata di Serie A. Tanti cambi per l'allenatore nerazzurro, novità praticamente in ogni reparto.

Inter Chivu
Getty Images

Sorpasso di Akanji su Bisseck per Sky: lui dunque accanto ad Acerbi e Bastoni nei tre di difesa. Carlos Augusto per Dimarco a sinistra, Diouf per Luis Henrique a destra. Verso un'altra panchina Sucic: pronti Barella, Zielinski e Mkhitaryan a centrocampo. In attacco fuori Lautaro: spazio alla coppia Bonny-Thuram.

Leggi anche
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Napoli-Parma
Repubblica – Maresca all’Inter, Guida al Milan. Hanno paura di Napoli: come possono...

© RIPRODUZIONE RISERVATA