Mancano ancora due partite per chiudere il turno infrasettimanale di Serie A. La prima, alle 18:30, è Cremonese-Cagliari, con in campo due squadre dalla classifica tutto sommato tranquilla. Entrambe vogliono però provare a migliorarla, per allontanarsi ulteriormente dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Qui, in ottica fantacalcio, le formazioni ufficiali dell'incontro.
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cremonese-Cagliari: Bonazzoli con Vardy
Le scelte di Davide Nicola e Fabio Pisacane per il posticipo delle 18:30 di Serie A in programma oggi
CREMONESE (3-5-2): Audero; Bianchetti, Baschirotto, Terracciano; Floriani, Payero, Bondo, Jonsen, Pezzella; Vardy, Bonazzoli. Allenatore: Nicola
CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Rodriguez; Adopo, Prati; Palestra, Gaetano, Luvumbo; Borrelli. Allenatore: Pisacane.
