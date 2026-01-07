FC Inter 1908
Fantacalcio, niente assist per Pio Esposito sul gol di Dimarco: il motivo del mancato +1

Niente assist a Pio Esposito in Parma-Inter per Leghe Fantacalcio: niente +1 per Dimarco, ecco la spiegazione del sito
Niente assist a Pio Esposito in Parma-Inter per Leghe Fantacalcio. A sorpresa, non è stato assegnato il +1 all'attaccante dell'Inter per la sponda su Federico Dimarco.

Questa la spiegazione del sito: "Dimarco raccoglie la deviazione di un difendente. Nessun assist". Una scelta che farà discutere in chiave fantacalcio, sembrava esserci infatti l'appoggio dell'attaccante nerazzurro.

