Diversi cambi per Cristian Chivu a Parma alla fine: esclusioni eccellenti in casa Inter, come appreso da FCIN1908.it.
FCIN1908 / Parma-Inter, le scelte di Chivu: c’è la clamorosa sorpresa, ecco la formazione
Diversi cambi per Cristian Chivu a Parma alla fine: esclusioni eccellenti in casa Inter, ecco l'undici titolare scelto dall'allenatore
Partono fuori Bastoni, Barella e Thuram. Le novità sono Carlos Augusto nei tre di difesa, Sucic per Barella che è una scelta a sorpresa e Pio Esposito per il francese. Ecco tutte le scelte dell'allenatore nerazzurro
Inter, l’undici contro il Parma: Sommer, Akanji, Bisseck, Carlos; Luis Henrique, Sucic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, P. Esposito.
