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fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cremonese-Como: c’è Vardy con Bonazzoli
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Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cremonese-Como: c’è Vardy con Bonazzoli
I grigiorossi si giocano le ultime chance di salvezza, i lariani possono ancora sperare in un posto in Champions League
Cremonese e Como si sfidano nell'ultima giornata di Serie A. I grigiorossi si giocano le ultime chance di salvezza, i lariani possono ancora sperare in un posto in Champions League. Tra i padroni di casa c'è il recuperato Vardy al fianco di Bonazzoli, Fabregas si affida a Douvikas.
Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Zerbin, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Perrona, Da Cunha; Diao, Baturina, Rodriguez; Douvikas.
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