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serie a
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Roma
La Roma di Gian Piero Gasperini ha l'occasione storica di tornare in Champions League dopo otto anni in trasferta al Bentegodi contro il già retrocesso Hellas Verona. Ecco le formazioni ufficiali della partita:
Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Lovric, Harroui, Frese; Suslov, Bowie. A disposizione: Perilli, Toniolo, Sarr, Bradaric, Lirola, Slotsager, Bernede, Szimionas, Niasse, Bella-Kotchap, Isaac, Fallou, Ajayi, Al-Musrati, Vermesan. Allenatore: Paolo Sammarco.
Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Dybala; Malen. A disposizione: De Marzi, Zelezny, Gollini, Angelino, El Aynaoui, Dovbyk, Kone, Venturino, Ziolkowski, Seck, Vaz, El Shaarawy. Allenatore: Gian Piero Gasperini.
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