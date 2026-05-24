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fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Roma

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Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Roma

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La Roma di Gian Piero Gasperini ha l'occasione storica di tornare in Champions League dopo otto anni in trasferta al Bentegodi contro il già retrocesso Hellas Verona
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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La Roma di Gian Piero Gasperini ha l'occasione storica di tornare in Champions League dopo otto anni in trasferta al Bentegodi contro il già retrocesso Hellas Verona. Ecco le formazioni ufficiali della partita:

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Verona (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa-Akpro, Lovric, Harroui, Frese; Suslov, Bowie. A disposizione: Perilli, Toniolo, Sarr, Bradaric, Lirola, Slotsager, Bernede, Szimionas, Niasse, Bella-Kotchap, Isaac, Fallou, Ajayi, Al-Musrati, Vermesan. Allenatore: Paolo Sammarco.

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Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Dybala; Malen. A disposizione: De Marzi, Zelezny, Gollini, Angelino, El Aynaoui, Dovbyk, Kone, Venturino, Ziolkowski, Seck, Vaz, El Shaarawy. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

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