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Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Torino-Juventus

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Torino-Juventus - immagine 1
Derby infuocato all'Olimpico Grande Torino fra Toro e Juventus. I bianconeri si giocano tutto in chiave Champions League
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Derby infuocato all'Olimpico Grande Torino fra Toro e Juventus. I bianconeri si giocano tutto in chiave Champions League, con la speranza che qualcuno davanti possa steccare. Ecco le formazioni ufficiali della partita:

Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Torino-Juventus- immagine 2
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TORINO (3-4-3): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. Allenatore: D'Aversa.

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JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Boga; Vlahovic. Allenatore: Spalletti.

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