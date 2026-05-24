Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 serie a Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Torino-Juventus
serie a
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Torino-Juventus
Derby infuocato all'Olimpico Grande Torino fra Toro e Juventus. I bianconeri si giocano tutto in chiave Champions League
Derby infuocato all'Olimpico Grande Torino fra Toro e Juventus. I bianconeri si giocano tutto in chiave Champions League, con la speranza che qualcuno davanti possa steccare. Ecco le formazioni ufficiali della partita:
TORINO (3-4-3): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata. Allenatore: D'Aversa.
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Boga; Vlahovic. Allenatore: Spalletti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA