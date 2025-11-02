Il programma della decima giornata di Serie A prosegue con la delicata sfida tra la Fiorentina di Pioli e il Lecce di Di Francesco. I viola scelgono l'attacco pesante con Dzeko al fianco di Kean, tra i salentini panchina per Camarda.
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Dzeko, Kean.
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Stulic, Tete Morente.
