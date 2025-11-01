Luciano Spalletti esordisce con una vittoria sulla panchina della Juventus. I bianconeri, non senza sofferenze, vincono a Cremona contro la Cremonese di Davide Nicola per 2-1. La partita si sblocca subito con un gol di Kostic dopo appena un minuto di gioco in seguito a una bella azione juventina, anche se il serbo usufruisce di un rimpallo per trovarsi di fronte alla porta avversaria e chiudere di sinistro.
Juventus, Spalletti esordisce con una vittoria (sofferta): 2-1 alla Cremonese. Inter agganciata
Nella ripresa, la rete di Cambiaso sembra chiudere ogni gioco, ma la Cremonese non molla e trova la rete di Jamie Vardy a circa dieci minuti dal termine. A nulla, però, serve la spinta finale dei grigiorossi: vince la Juventus 2-1. Spalletti, molto nervoso nel finale, rimedia anche un cartellino giallo.
I bianconeri agganciano così temporaneamente Inter e Milan a quota 18 punti, a -4 dalla capolista Napoli.
