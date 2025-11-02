Il Torino di Barone affronta all'Olimpico il Pisa di Gilardino. I granata arrivano a questa gara dopo il pari contro il Bologna ed è la sfida che anticipa il derby della Mole in programma sabato 8 novembre alle 18. Gli ospiti arrivano dal terzo pareggio consecutivo e cercano più certezze nella sfida che si gioca alle 15.
Alle 15 la sfida tra la formazione di Baroni e quella di Gilardino: le scelte dei due allenatori
Queste le formazioni ufficiali:
TORINO (3-5-2): Paleari; Maripan, Ismaijli, Coco; Pedersen, Ilic, Casadei, Vlasic, Lazaro; Adams, Simeone. Allenatore: Marco Baroni. A disposizione: Popa, Siviero, Masina, Ilkhan, Anjorin, Dembelè, Ngonge, Asllani, Biraghi, Tameze, Gineitis, Zapata, Njie
PISA (3-4-2-1):Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Akinsanmiro, Hojholt, Leris; Vural, Moreo; Meister. Allenatore: Alberto Gilardino. A disposizione: Andrade, Scuffet, Angori, Marin, Tramoni, Cuadrado, Buffon, Nzola, Aebischer, Piccinini, Albiol, Denoon, Kandje, Bonfanti, Lorran.
