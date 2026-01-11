Tocca al Milan alle 15. I rossoneri di Allegri scendono in campo questo pomeriggio in casa della Fiorentina, nel tentativo di mettere pressione a Inter e Napoli che si sfideranno stasera al Meazza. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro, in ottica Fantacalcio:
fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan: panchina per Leao
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan: panchina per Leao
Le scelte di Massimiliano Allegri e Paolo Vanoli per la gara di Serie A in programma questo pomeriggio
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongračić, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Kean, Guðmundsson. A disp.: Christensen, Lezzerini; Fortini, Koaudio, Košpo, Ranieri; Brescianini, Fazzini, Nicolussi Caviglia, Sohm, Solomon; Piccoli. All.: Vanoli.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Fullkrug, Pulisic. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Bartesaghi, Modric, Fofana, Rabiot, Leao, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA