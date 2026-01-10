Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Atalanta-Torino

Dopo la bella vittoria in trasferta contro il Bologna, l'Atalanta di Raffaele Palladino torna a Bergamo dove ospita il Torino di Baroni. Ecco le formazioni ufficiali:
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; Zalewski, De Ketelaere; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino.
Torino (3-4-2-1): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Tameze, Gineitis, Aboukhlal; Vlasic, Ngonge; Zapata. Allenatore: Marco Baroni.
