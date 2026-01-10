FC Inter 1908
Fantacalcio, Serie A: le formazioni ufficiali di Roma-Sassuolo

Mentre attende dal mercato nuovi rinforzi, soprattutto in attacco, Gian Piero Gasperini insegue all'Olimpico con la sua Roma la seconda vittoria consecutiva, dopo il successo di Lecce.
Mentre attende dal mercato nuovi rinforzi, soprattutto in attacco, Gian Piero Gasperini insegue all'Olimpico con la sua Roma la seconda vittoria consecutiva, dopo il successo di Lecce. Ecco le formazioni ufficiali della partita contro il Sassuolo:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Pisilli, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic Doig; Koné, Matic, Lipani; Fadera, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Fabio Grosso.

