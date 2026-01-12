FC Inter 1908
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juventus-Cremonese: Miretti dal 1′

Le scelte dei due allenatori per la gara che questa sera allo Stadium chiuderà il turno di campionato
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

Sarà Juventus-Cremonese a chiudere questo turno di campionato. Il match, in programma alle 20:45, mette in palio tre punti per avvicinare la vetta per i bianconeri e per migliorare la classifica dei grigiorossi. Qui le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori in ottica fantacalcio

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti.

CREMONESE (3-4-2-1): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Johnsen; Vardy. All. Nicola.

