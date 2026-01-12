Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Juventus-Cremonese: Miretti dal 1′

Le scelte dei due allenatori per la gara che questa sera allo Stadium chiuderà il turno di campionato

Sarà Juventus-Cremonese a chiudere questo turno di campionato. Il match, in programma alle 20:45, mette in palio tre punti per avvicinare la vetta per i bianconeri e per migliorare la classifica dei grigiorossi. Qui le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori in ottica fantacalcio