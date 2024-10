Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Genoa: out Zaccagni

Le scelte di Baroni e Gilardino per la gara in programma oggi alle 15

La domenica di Serie A passa anche dall'Olimpico di Roma. La Lazio, reduce da un'altra vittoria in Europa League, ospita il Genoa con calcio d'inizio alle 15. Lo farà senza Zaccagni, che non va neanche in panchina a causa di una sindrome influenzale. Al posto suo c'è Noslin dal primo minuto. Anche Guendouzi torna titolare.