Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli: Buongiorno ancora in panchina

Le scelte di Sarri e Conte per la gara che alle 12:30 aprirà la domenica di Serie A
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

Sarà il Napoli di Conte ad aprire la domenica di Serie A. Nel lunch match di giornata la squadra azzurra fa visita alla Lazio di Sarri, sperando di rispondere al Milan e di mettere pressione all'Inter. Gara non banale, nel turno di campionato che precede l'infrasettimanale. Qui in ottica fantacalcio le formazioni ufficiali dell'incontro di oggi:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Rovella, Pedro, Tavares, Isaksen, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Serra, Farcomeni

Allenatore: Maurizio Sarri.

NAPOLI (3-4-3): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Elmas; Højlund. A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Buongiorno, Olivera, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang, Prisco

Allenatore: Antonio Conte.

