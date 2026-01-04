Sarà il Napoli di Conte ad aprire la domenica di Serie A. Nel lunch match di giornata la squadra azzurra fa visita alla Lazio di Sarri, sperando di rispondere al Milan e di mettere pressione all'Inter. Gara non banale, nel turno di campionato che precede l'infrasettimanale. Qui in ottica fantacalcio le formazioni ufficiali dell'incontro di oggi:
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli: Buongiorno ancora in panchina
Le scelte di Sarri e Conte per la gara che alle 12:30 aprirà la domenica di Serie A
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Rovella, Pedro, Tavares, Isaksen, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Serra, Farcomeni
Allenatore: Maurizio Sarri.
NAPOLI (3-4-3): Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Elmas; Højlund. A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Buongiorno, Olivera, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang, Prisco
Allenatore: Antonio Conte.
