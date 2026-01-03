FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Serie A, Atalanta-Roma 1-0: decide Scalvini, ritorno a Bergamo amaro per Gasperini

serie a

Serie A, Atalanta-Roma 1-0: decide Scalvini, ritorno a Bergamo amaro per Gasperini

Serie A, Atalanta-Roma 1-0: decide Scalvini, ritorno a Bergamo amaro per Gasperini - immagine 1
I nerazzurri di Palladino vincono di misura e si rilanciano, settima sconfitta in campionato per i giallorossi
Fabio Alampi Redattore 

Successo di misura per l'Atalanta, che batte 1-0 la Roma e sale a quota 25 punti. Decisivo il gol segnato al 12' del primo tempo da Scalvini, che batte Svilar sugli sviluppi di un calcio d'angolo: proteste da parte dei capitolini per un presunto fallo del difensore classe 2003, non ravvisato né dall'arbitro Fabbri né dal VAR. Ritorno amaro a Bergamo per Gasperini, per la prima volta da avversario in quella che è stata la sua casa per nove stagioni. Settima sconfitta in campionato per i giallorossi, agganciati al quarto posto dalla Juventus.

Leggi anche
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Atalanta-Roma: dal 1′ Zalewski, non Wesley
Serie A, Juventus bloccata in casa dal Lecce: 1-1 il finale, errore dal dischetto di David

© RIPRODUZIONE RISERVATA