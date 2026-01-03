Successo di misura per l'Atalanta, che batte 1-0 la Roma e sale a quota 25 punti. Decisivo il gol segnato al 12' del primo tempo da Scalvini, che batte Svilar sugli sviluppi di un calcio d'angolo: proteste da parte dei capitolini per un presunto fallo del difensore classe 2003, non ravvisato né dall'arbitro Fabbri né dal VAR. Ritorno amaro a Bergamo per Gasperini, per la prima volta da avversario in quella che è stata la sua casa per nove stagioni. Settima sconfitta in campionato per i giallorossi, agganciati al quarto posto dalla Juventus.
Serie A, Atalanta-Roma 1-0: decide Scalvini, ritorno a Bergamo amaro per Gasperini
I nerazzurri di Palladino vincono di misura e si rilanciano, settima sconfitta in campionato per i giallorossi
