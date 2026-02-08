Ecco le formazioni ufficiali di Lecce-Udinese, match valido per la 24° giornata di Serie A in programma al Via del Mare alle 15.
serie a
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lecce-Udinese
Lecce: Falcone ©, Gaspar, Gandelman, Veiga, Ramadani, Sottil, Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel, Pierotti, Cheddira. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Fofana, Štulić, N’Dri, Helgason, Jean, Banda, Marchwiński, Ngom. Allenatore: Eusebio Di Francesco
Udinese: Okoye, Karlström ©, Bertola, Atta, Bayo, Ehizibue, Solet, Kristensen, Ekkelenkamp, Zemura, Miller. A disposizione: Nunziante, Padelli, Zarraga, Gueye, Zaniolo, Buksa, Arizala, Mlačić, Kabasele, Camara. Allenatore: Kosta Runjaić
Arbitro: Antonio Rapuano sez. di Rimini
Assistenti: Dario Cecconi sez. di Empoli – Christian Rossi sez. di La Spezia
IV Ufficiale: Rosario Abisso sez. di Palermo
VAR: Matteo Gariglio sez. di Pinerolo
AVAR: Michael Fabbri sez. di Ravenna
© RIPRODUZIONE RISERVATA