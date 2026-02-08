FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lecce-Udinese

serie a

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lecce-Udinese

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Lecce-Udinese - immagine 1
Ecco le formazioni ufficiali di Lecce-Udinese, match valido per la 24° giornata di Serie A in programma al Via del Mare alle 15
Matteo Pifferi Redattore 

Ecco le formazioni ufficiali di Lecce-Udinese, match valido per la 24° giornata di Serie A in programma al Via del Mare alle 15.

Lecce: Falcone ©, Gaspar, Gandelman, Veiga, Ramadani, Sottil, Gallo, Coulibaly, Tiago Gabriel, Pierotti, Cheddira. A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Sala, Fofana, Štulić, N’Dri, Helgason, Jean, Banda, Marchwiński, Ngom. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Udinese: Okoye, Karlström ©, Bertola, Atta, Bayo, Ehizibue, Solet, Kristensen, Ekkelenkamp, Zemura, Miller. A disposizione: Nunziante, Padelli, Zarraga, Gueye, Zaniolo, Buksa, Arizala, Mlačić, Kabasele, Camara. Allenatore: Kosta Runjaić

Arbitro: Antonio Rapuano sez. di Rimini

Assistenti: Dario Cecconi sez. di Empoli – Christian Rossi sez. di La Spezia

IV Ufficiale: Rosario Abisso sez. di Palermo

VAR: Matteo Gariglio sez. di Pinerolo

AVAR: Michael Fabbri sez. di Ravenna

Leggi anche
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Parma: le scelte di Italiano e Cuesta
Serie A, Fiorentina-Torino 2-2: Maripan di testa evita il ko nel recupero

© RIPRODUZIONE RISERVATA