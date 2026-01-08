FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Genoa: Leao-Pulisic dal 1′

serie a

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Genoa: Leao-Pulisic dal 1′

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Genoa: Leao-Pulisic dal 1′ - immagine 1
Le scelte di Massimiliano Allegri e Daniele De Rossi per la gara di campionato che chiudere il turno infrasettimanale
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Sarà Milan-Genoa a chiudere il turno infrasettimanale di Serie A. I rossoneri di Allegri proveranno a rispondere all'Inter dopo la vittoria di ieri e ad approfittare a loro volta del mezzo passo falso del Napoli di Conte contro il Verona al Maradona. Gara per nulla banale, dunque. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro del Meazza, in ottica fantacalcio.

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Genoa: Leao-Pulisic dal 1′- immagine 2
CAIRATE, ITALY - DECEMBER 27: Head coach AC Milan Massimiliano Allegri speaks with the media during press conference at Milanello on December 27, 2025 in Cairate, Italy. (Photo by Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, De Winter, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. A disp. Lysionok, Sommariva, Stanciu, Ekhator, Cuenca, Otoa, Fini, Masini, Venturino, Ellertsson, Nuredini. All. Daniele De Rossi.

Leggi anche
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Cremonese-Cagliari: Bonazzoli con Vardy
Fantacalcio, niente assist per Pio Esposito sul gol di Dimarco: il motivo del mancato +1

© RIPRODUZIONE RISERVATA