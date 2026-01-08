Sarà Milan-Genoa a chiudere il turno infrasettimanale di Serie A. I rossoneri di Allegri proveranno a rispondere all'Inter dopo la vittoria di ieri e ad approfittare a loro volta del mezzo passo falso del Napoli di Conte contro il Verona al Maradona. Gara per nulla banale, dunque. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro del Meazza, in ottica fantacalcio.
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Milan-Genoa: Leao-Pulisic dal 1′
Le scelte di Massimiliano Allegri e Daniele De Rossi per la gara di campionato che chiudere il turno infrasettimanale
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, De Winter, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Fullkrug, Castiello. All. Massimiliano Allegri.
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. A disp. Lysionok, Sommariva, Stanciu, Ekhator, Cuenca, Otoa, Fini, Masini, Venturino, Ellertsson, Nuredini. All. Daniele De Rossi.
