Scende in campo alle 18 il Napoli di Antonio Conte. Al Maradona, davanti al suo pubblico, la squadra azzurra proverà a mettere pressione alla Roma, oltre che a Inter e Milan. Non sarà facile, perché a Fuorigrotta è arrivato il Como di Fabregas, pronto a vendere cara la pelle. Qui in ottica Fantacalcio le formazioni ufficiali dell'incontro:
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Napoli-Como: Hojlund e Rrahmani dal 1′
Le scelte di Antonio Conte e Cesc Fabregas per la gara di campionato in programma questo pomeriggio al Maradona
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. All. Conte.
COMO (4-2-3-1) Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone; Addai, Nico Paz, Diao; Morata. All. Fabregas.
