Scende in campo alle 18 il Napoli di Antonio Conte. Al Maradona, davanti al suo pubblico, la squadra azzurra proverà a mettere pressione alla Roma, oltre che a Inter e Milan. Non sarà facile, perché a Fuorigrotta è arrivato il Como di Fabregas, pronto a vendere cara la pelle. Qui in ottica Fantacalcio le formazioni ufficiali dell'incontro: