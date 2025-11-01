FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Serie A, le formazioni ufficiali di Udinese-Atalanta: Zalewski dal 1′

serie a

Serie A, le formazioni ufficiali di Udinese-Atalanta: Zalewski dal 1′

Serie A, le formazioni ufficiali di Udinese-Atalanta: Zalewski dal 1′ - immagine 1
Le scelte dei due allenatori per la gara in programma alle 15 a Udine per aprire il turno di campionato
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Sarà Udinese-Atalanta ad aprire il decimo turno di campionato. Si gioca alle 15, con Buksa al fianco di Zaniolo nel 3-5-2 scelto dai padroni di casa. Nell'Atalanta invece spazio a Scamacca dal primo minuto: alle sue spalle Samardzic e Sulemana. Torna anche Zalewski. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro.

Serie A, le formazioni ufficiali di Udinese-Atalanta: Zalewski dal 1′- immagine 2
Getty

 

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Koussounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Scamacca. All. Juric

Leggi anche
Serie A, quasi 5 milioni su DAZN per la 9/a giornata: tutti i numeri
Serie A, la classifica degli allenatori più pagati: Spalletti quarto, Chivu lontano. In testa…

© RIPRODUZIONE RISERVATA