Sarà Udinese-Atalanta ad aprire il decimo turno di campionato. Si gioca alle 15, con Buksa al fianco di Zaniolo nel 3-5-2 scelto dai padroni di casa. Nell'Atalanta invece spazio a Scamacca dal primo minuto: alle sue spalle Samardzic e Sulemana. Torna anche Zalewski. Qui le formazioni ufficiali dell'incontro.
Serie A, le formazioni ufficiali di Udinese-Atalanta: Zalewski dal 1′
Le scelte dei due allenatori per la gara in programma alle 15 a Udine per aprire il turno di campionato
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Koussounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Scamacca. All. Juric
